“Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos.” Albert Einstein

Dia 21 de janeiro acontece a Festa de São Sebastião, na comunidade de São Pedro – Siderópolis. Bora prestigiar?!

O jovem casal Laís Fontana Fernandes e Jonas Duminelli Niehues está com o namoro de vento em popa!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Descobri numa balada em Xangri-lá, no litoral gaúcho, o DJ do momento – João Brasil…e seu hit NUNCA MAIS EU VOU DORMIR. É viciante!

Li no Twitter: “Eu queria entrar no BBB mais pela piscina e pelo open bar do que pelo prêmio em si”.

Parabéns super especial para as aniversariantes da semana >> Maiara Bongiolo, Diele Antunes, Samira Moro, Camila Gava Savio e Izadora Fontana Mezari.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!