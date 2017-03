Nova Veneza terá sorvete para cães neste sábado

Evento acontece neste sábado, 25, a partir das 15h.

Não é novidade para mais ninguém que o mundo pet vem crescendo a cada dia no Brasil. Em tempos de crise, o mercado foi um dos poucos que se manteve equilibrado, e projeta crescimento para 2017. No ano passado, o faturamento do setor chegou a R$ 18 bilhões, segundo Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

De olho nessa tendência que veio para ficar, a Gelateria Gheppo, de Nova Veneza, em parceria com a Clínica Vet Pet, de Criciúma, promove neste sábado, 25, a partir das 15h, o lançamento de um “gelato” feito especialmente para os cães. “A receita veio importada da Itália, e teremos dois sabores de fruta. Um que também pode ser apreciado pelas pessoas, e um exclusivo para os cães. A Gheppo tem três anos de experiência no segmento, e está trazendo esta novidade”, explica uma das colaboradoras da gelateria, Laíz Cristina Spilere, que também é presidente da ONG “Mãos que ajudam, patinhas que agradecem” (Mapa).

O evento contará com espaço adequado para recreação, sorteio de brindes, interação dos cães, e, claro, a degustação do Gelato Pet. O sorvete estará disponível até o fim do sábado e os preços serão os mesmos já praticados. “É uma edição limitada. Quem quiser levar embora pode vir que teremos suporte. O sorvete pode ser congelado e dado ao cãozinho como uma recompensa”, comenta Laíz.

Dependendo da aceitação, a Gheppo poderá incluir o sorvete pet na vitrine de sabores, pelo menos algumas vezes. Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (48) 3413-9990 ou pelo WhatsApp (48) 99638-2112.

João Manoel Neto