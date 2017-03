Nova Veneza receberá Festival Gastronômico com Food Trucks

Evento acontecerá na Praça da Chaminé, no Centro de Nova Veneza.

Em alguns dias à Praça da Chaminé, em Nova Veneza, será tomada por Food Trucks que reunirão música, cultura, feira artesanal e muita comida boa em mais um Festival Gastronômico no município, que já é bastante conhecido pela qualidade da alimentação que disponibiliza aos moradores e turistas.

O evento acontecerá de 17 a 19 de março. “Este será o primeiro evento na cidade com Food Trucks. Também contará com atrações musicais regionais e um espaço kids para toda a família ficar à vontade. A divulgação do evento está repercutindo muito bem, e temos expectativa de 8 a 10 mil pessoas circulando nos três dias de evento”, conta uma das organizadoras do Festival Gastronômico, Ângela Marcolino.

No dia 17 a programação vai das 18h às 23h, e nos dias 18 e 19 das 11h às 23h. “Serão oito Food Trucks levando ao público delícias como: hambúrguer artesanal, churros recheados, mini coxinhas salgadas e doces, sundae de açaí com frutas, sanduíches artesanais, crepe francês, hot dog especiais, sucos naturais e muitas cervejas artesanais”, finaliza à organizadora.

Toda programação do Festival Gastronômico está na página oficial do evento no Facebook @festivalgastronomicosc. Também participam da organização do evento: Douglas Vitali, Bruna Bordignon Policarpi e Diego Vitali de Lucca.

Francine Ferreira