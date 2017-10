Nova Veneza não terá urna para votação no Plebisul 2017

Falta de voluntários é o principal motivo.

A organização do Plebisul 2017 anunciou na noite dessa quinta-feira, 5, que Nova Veneza não terá nenhuma urna de votação. O motivo é a falta de voluntários para trabalhar no sábado, 7, dia em que a consulta pela separação dos três Estados do sul do país será realizada.

De acordo com Willians Garcia, da organização da consulta, a expectativa era reunir 500 votos na urna que estaria no Distrito de Caravaggio. “Muitas pessoas queriam votar, mas não tivemos uma adesão de voluntários para trabalhar, já que não é obrigatório. Isso acabou inviabilizando a colocação de urnas”, coloca.

Na região carbonífera, além de Nova Veneza, apenas Forquilhinha e Morro da Fumaça também não terão urnas para votação. Serão seis urnas em Criciúma, quatro em Içara, três no Balneário Rincão, duas em Cocal do Sul, e uma em Urussanga, Lauro Muller, Treviso e Siderópolis. A expectativa é reunir cerca de R$ 3 milhões de assinaturas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Neste sábado, todas as pessoas que vão participar do Plebisul 2017, devem levar seu título eleitoral. Isto por que, para votar, não precisa apresentar nenhum documento, mas para assinar o Projeto de Lei de Iniciativa Popular este documento eleitoral é necessário.

O que é?

O Sul É o Meu País é um movimento da Região Sul do Brasil, que pretende separar os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante da federação. O movimento surgiu oficialmente durante o 2º Congresso Separatista, que aconteceu nos dias 18 e 19 de julho de 1992 no município de Laguna, fundado pelo político Adílcio Cadorin. A sua sede nacional situa-se na cidade de Curitiba e existem comissões em diversos municípios sulistas.

