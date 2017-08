Nova Veneza no Cerrado

“Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser.” William Shakespeare

De 11 a 20 de agosto um grupo de Nova Veneza estará em Brasília, participando do Catarinafest, a maior festa catarinense do cerrado brasileiro…divulgando as muitas potencialidades de nosso município. O Carnaval de Veneza será o carro chefe!

Pérolas maravilhosas da Cleusa Bratti: “Às vezes Eu faço uma oração para quem criou a máquina de lavar roupa”.

Cássia Coral Pavan e Airton Pavan são só alegria ao saber que terão uma netinha em breve! Parabéns aos avós e aos papais Anderson e Samira.

A Torre Verde instalada junto ao antigo Centro Comunitário do Bairro Bortolotto é uma ótima opção para você depositar seu lixo reciclado. RECICLAR É NOSSO PAPEL!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Parabéns aos aniversariantes da semana: Neusa Milanez, Scheila Pizzolo Mondardo e Tuane Romanha.

Li no Twitter: “gata, você é tão linda que parece móvel planejado”.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!