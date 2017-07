Em nota oficial Roba da Ciodi contesta informações dadas por Secretária

Nota Oficial

Em direito à resposta referente a fala da secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza, Susan Bortoluzzi Brogni, na última sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza.

O Grupo Musical Roba da Ciodi (RDC), vem a público manifestar uma nota de resposta e esclarecimento de alguns questionamentos e informações inverídicas prestadas pela atual secretária de cultura na última sessão da tribuna.

Convênio

Atualmente, o RDC NÃO recebe convênio municipal e não identifica-se como entidade cultural e sim como Grupo Musical. Há anos que o RDC deixou de receber convênio para seu próprio benefício. Referente ao valor de R$ 22 mil em convênio recebido no ano de 2013/2014 como mencionado pela secretária, trata-se de um repasse que o deputado José Milton Schefer fez ao Santuário de Caravaggio em prol da tradicional Romaria daquele ano. Esta verba seria repassada via Sociedade Amigos do Caravaggio (SAC), porém esta entidade tinha outro planejamento e não pode acomodar essa verba para posterior encaminhamento. Sendo assim, o presidente da CAEP do Santuário solicitou ao RDC que recebesse essa verba para repassar ao Santuário, o que aconteceu no mesmo dia que o valor foi creditado.

Contratação

No período de planejamento da Festa da Gastronomia 2017 a secretária de cultura entrou em contato com o Grupo Musical Ragazzi dei Monti para contratá-lo para embalar o Carnevale. Porém, o Sr. Álvaro, presidente do grupo e amigo pessoal do Josi Spilere, integrante do RDC, indicou a secretária que contratasse o RDC alegando ter uma maior identidade com Nova Veneza, afinal é prata da casa. Nesse mesmo dia, Sr. Álvaro entrou em contato com o Josi informando o contato que a secretaria fez.

Diante da negativa do Ragazzi dei Monti, a secretária entrou em contato com o RDC e ofereceu o cachê de R$ 2 mil para dois dias de apresentação. Em reunião, o Grupo decidiu que por menos do valor de custo das duas apresentações não se apresentaria e fez a contraproposta de R$ 5 mil para as duas apresentações, o que foi negado pela secretária e o RDC então não foi contratado, sendo dispensado.

Vale ressaltar que o vice prefeito tentou intervir para negociar, mas segundo a secretária não haveriam verba para essa contratação. Sendo assim, via internet o RDC ficou sabendo pelo “Cadão” que seu grupo musical faria uma única apresentação por 2 mil.

Constatações

Desde 2004 o RDC vem divulgando o nome de Nova Veneza e por inúmeras vezes se apresentou sem custo nenhum ao poder público. Por diversas vezes levou o nome da nossa cidade, sem onerar os cofres municipais, inclusive em turnê na Itália por 20 dias sem dinheiro público algum. Além disso o RDC foi homenageado na ALESC por representar a cultura italiana em SC.

Sendo assim, verificando os valores pagos à apresentações sem conotação italiana (leia-se tradição gaúcha, rock, pop, etc.). Entendemos que o incentivo maior aconteceu para gêneros que nem são o motivo da festa, que caberia sim a secretaria valorizar as entidades culturais e grupos musicais daqui, pois a festa é nossa. Em nenhum momento o RDC foi relapso e sempre se colocou à disposição para negociação, porém, segundo a própria secretária, a planilha de orçamento já estava fechada e mais de R$ 2 mil reais para duas apresentações não seria possível pagar, sendo dispensado pela mesma.

Com tudo que aconteceu, percebemos a falta de cuidado com a valorização dos nossos artistas e supervalorização de quem vem de fora. E não estamos falando apenas do RDC. Por que as entidades também não podem ser valorizadas? Oras, R$ 35 mil para uma apresentação tradicionalista gaúcha na quarta-feira era mais acertado? Vale salientar: O Lobo vai ser sempre mau, se você ouvir somente a Chapeuzinho Vermelho!

Rogério Spillere presidente do Roba da Ciodi