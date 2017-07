Na Câmara de Vereadores secretária presta esclarecimentos sobre a Festa da Gastronomia

Na última sessão a secretária Susan Bortoluzzi Brogni, explanou sobre erros e acertos da festa, além de responder às perguntas dos vereadores.

A secretária de Cultura, Esporte e Turismo de Nova Veneza, Susan Bortoluzzi Brogni, esteve na Câmara de Vereadores, nessa terça-feira, 4, prestando esclarecimentos acerca da Festa da Gastronomia. Após requerimento de autoria do legislador Carlos Eduardo Ghislandi, Susan assumiu a tribuna da Casa e respondeu a diversos questionamentos sobre o principal evento da cidade.

A secretária fez uma apresentação exaltando os números contabilizados nos dias de festividade, além de apresentar detalhes da organização. Na sequência, foi questionada sobre problemas observados pelos vereadores e pela população, respondendo a cada questionamento sobre atrações, estrutura, planejamento e outros; reconheceu que as falhas fazem parte de um evento de tal porte e prometeu trabalhar para que uma festa ainda melhor seja oferecida nos próximos anos para turistas e moradores de Nova Veneza.

Após as declarações dadas por Susan, o vereador Carlos Eduardo Ghislandi (PMDB), revelou que irá solicitar mais dados sobre o evento. “Vamos aguardar a administração municipal terminar o balanço do custo total da Festa da Gastronomia, com esses dados em mãos, iremos dar continuidade no assunto,” disse Ghislandi.

Entre os pontos mais polêmicos levantados foram: o valor pago pelas atrações musicais, considerado muito acima do valor de mercado, as filas no caixa central, a variedade de produtos e a ausência do grupo musical Roba da Ciodi.

Este último, após as afirmações da secretária, prometeu nesta quinta-feira, 6, enviar para imprensa uma nota oficial contando sua versão dos fatos.

