Faleceu na manhã do último domingo, 9, com 86 anos, Celestino Milanez. Leia a matéria completa aqui.

Seu corpo está sendo velado na capela mortuária do distrito de Caravaggio em Nova Veneza. Seu sepultamento está previsto para às 15h desta terça-feira, 11, no cemitério do Distrito.

Redação Portal Veneza