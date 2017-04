Aposentado é morto por abelhas no Caravaggio

Idoso saiu de casa pela manhã e não voltou para o almoço como de costume, chamando atenção dos familiares.

Celestino Milanez de 86 anos, saiu de sua residência por volta das 9h30min deste domingo, 9, para olhar sua criação de abelhas, localizada em uma mata ao lado do parque industrial do distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

Familiares tentaram localizar o homem nos arredores, mas somente seu veículo que estava atolado, foi encontrado próximo dos caixotes dos insetos. Para ajudar nas buscas a Polícia Militar de Nova Veneza foi acionada, além do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha e Criciúma.

Por volta das 15h30min, Celestino foi encontrado já sem vida, picado por centenas de abelhas. Ele estava a aproximadamente 20m do seu veículo. Devido ao grande número de insetos e mesmo utilizando roupas especiais, os envolvidos no resgate tiveram dificuldades no transporte do corpo.

O Instituto Geral de Pericias (IGP) foi acionado para recolhimento do corpo de Celestino.

Willians Biehl