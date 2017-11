Mulheres participam das atividades do ônibus lilás em Nova Veneza

A ação aconteceu na comunidade de São Jose, no Distrito de Caravaggio, na manhã desta sexta-feira, dia 3.

As mulheres neovenezianas participaram durante todo o dia, das atividades do ônibus lilás do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação em parceira com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o CREAS. O evento aconteceu na comunidade de São José, no Distrito de Caravaggio com palestras e orientações sobre o tema.

O objetivo foi de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.

A coordenadora Estadual da Mulher, Aretusa Larroyd, que acompanha o movimento em todo estado, afirmou que as mulheres recebem palestras, orientações jurídicas e em saúde. “Já passamos por mais de 104 municípios para trazer esclarecimentos sobre a resolução de eventuais problemas de violência. Nos últimos cinco anos foram mais de 600 mulheres assinadas e precisamos conscientizar que podem denunciar ou buscar auxílio. Em nosso estado as quatro cidades mais violentas do estado são Lages, Chapeco, Balneário Camburiú e Criciúma, que esta muito próximo de nós”, comentou.

“Queremos parabenizar a todos os profissionais envolvidos que se empenharam para a realização dessa ação em parceria com o Governo do Estado. Chamou a atenção da participação dos jovens no encontro, eles precisam conhecer como forma de prevenção. Eles podem ser não serem somente os fiscalizadores, mas evitar no futuro que uma mulher sofra com a violência”, afirmou a primeira-dama, Sidnei Vitória Frigo.

Para o prefeito Rogério Frigo é um momento importante de prevenção sobre a violência contra a mulher. “Estamos procurando orientar. Somos um município de porte pequeno, mas não estamos livres que casos como esses possam acontecer. “O conhecimento das leis, como fazer a denúncia são informações fundamentais, ddestacou o prefeito Rogério Frigo.

O ônibus lilás faz parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra a Mulher, um programa criado pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Estado e está percorrendo todos os municípios de Santa Catarina. As vítimas da violência doméstica podem fazer a denúncia anônima através do contato 180 ou diretamente para a Polícia Militar discando 190.

Cris Freitas