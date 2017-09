Mulheres do Núcleo Feminino da Coopera participam de Curso de Culinária Saudável

As Mulheres do Núcleo Feminino da COOPERA participaram no mês de agosto do curso de Culinária – Alimentação Saudável com a instrutora Matilde Terezinha. A capacitação foi dividida em dois grupos e teve como objetivo oportunizar as mulheres a terem uma fonte de renda alternativa.

De acordo com a instrutora, as aulas práticas e teóricas, são focadas na alimentação saudável e trazem ensinamentos em boas práticas de higiene pessoal, ambiental e dos alimentos, além de orientação sobre como higienizar e congelar alimentos. “Diferentes técnicas de preparação dos alimentos foram passadas para as participantes que tiveram a oportunidade de trocar informações e aprimorar o conhecimento nessa área”, explica Matilde. Ao todo foram preparadas 25 receitas de massas, cereais, bolos, bolachas, molhos, carnes, aves e peixes, aproveitamento integral de alimentos, preparações sem glúten e lactose, doces e sobremesas.

A dona de casa Vanete Dagostim, de 54 anos, moradora do bairro Morro Estevão, participou da segunda turma e aprovou o curso. “Aprendi muitas receitas novas, como a biomassa de banana verde que serve de base para muitos pratos e quero futuramente fazer alguns produtos para vender”, comentou.

A coordenadora de Cooperativismo, Josi Jacques, lembra que a iniciativa tem como proposta o desenvolvimento de ações para criar alternativas de qualificação profissional para mulheres. “Nossa intenção é despertar nas mulheres o espírito empreendedor, para quem sabe montarem seus pequenos negócios em suas casas para atender a comunidade na área de alimentos ou trabalharem em restaurantes, cantinas, entre outros”, lembra Josi.

Débora Da Silva Cândido