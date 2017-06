MPSC abre novo processo seletivo para estágio

A Seleção de estagiários do MPSC tem vagas para Direito, nível médio e técnico.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abre inscrições para seleção de estágio para os estudantes de Direito, nível médio e técnico ( Informática e Telecomunicações). As inscrições podem ser feitas durante o período de 29 de junho até 28 de julho de 2017, pelo Portal de Estágios do MPSC. A inscrição para o processo seletivo é gratuita.

A seleção será feita em duas etapas: a primeira classificatória e a segunda eliminatória. A primeira etapa será realizada com base no desempenho acadêmico dos estudantes. A segunda etapa será a aplicação de prova objetiva realizada somente quando da seleção do estudante para ocupar vaga em aberto.

Passo a passo para o candidato:

1) Fazer o cadastro no site do MPSC;

2) O candidato deverá se inscrever no edital específico de seu curso (essa é a inscrição que garante a participação no processo seletivo para o curso desejado);

3) O candidato poderá escolher mais de uma Comarca para realizar estágio (Atenção: assim que for contratado para uma das Comarcas escolhidas, as outras opções serão excluídas);

4) Será possível escolher, também, quando disponível no edital, o período de realização do estágio (matutino e vespertino, Civil e criminal);

5) O candidato deverá informar sua nota de desempenho acadêmico, segundo as regras estipuladas no edital do MPSC.

Ao término do período de inscrição, as notas de desempenho acadêmico serão validadas pelo MPSC, segundo a verificação do documento emitido pela respectiva Instituição do Ensino. Caso a nota informada esteja incorreta, o candidato será desclassificado. Será publicada, então, a lista com os estudantes habilitados, que poderão ser chamados para a realização de uma prova para ocupar uma vaga de estágio, quando surgir a necessidade de contratação.

MPSC