Motos batem de frente em grave acidente na Linha Reta

Colisão aconteceu por volta das 19h25min desse sábado, 22, no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza.

Dois motociclistas que trafegavam em sentidos opostos pela “Linha Reta”, rodovia de estrada de chão que liga Nova Veneza ao município de Forquilhinha, acabaram colidindo frontalmente no início da noite desse sábado.

O acidente entre a Honda CG Titan placa de Nova Veneza e a Yamaha Tenere de Forquilhinha, aconteceu bem no meio da via e, acabou deixando os dois condutores gravemente feridos, principalmente o piloto da Titan, que teve múltiplas fraturas e grande perda de tecidos na perna direita. Os dois homens um de 29 e o outro de 30 anos, foram atendidos e levados por socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, para o pronto atendimento do hospital São José em Criciúma.

A Polícia Militar de Nova Veneza fez o registro da ocorrência.

Willians Biehl