Motociclista morre após colisão em Nova Veneza

Thiago Daminelli Kestering não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira, 24, no Hospital São José.

Depois da colisão entre duas motos no distrito de São Bento Baixo, em Nova Veneza no fim de semana, que deixou dois motociclistas em estado grave, um deles acabou falecendo nesta segunda-feira, 24. Thiago Daminelli Kestering, de 29 anos, estava internado no Hospital São José, em Criciúma, e já havia passado por uma cirurgia de amputação da perna esquerda, severamente ferida no acidente. No entanto, ele acabou não resistindo aos ferimentos.

O velório acontecerá na capela mortuária da comunidade de Mãe Luzia, em Criciúma, e o sepultamento será realizado no decorrer desta terça-feira, 25. Tiago deixa esposa e um filho de quase três anos.

Relembre

Na noite do último sábado, 22, dois motociclistas trafegavam em sentidos opostos pela “Linha Reta”, rodovia de estrada de chão que liga Nova Veneza ao município de Forquilhinha, quando acabaram colidindo frontalmente. O acidente entre a Honda CG Titan placa de Nova Veneza e a Yamaha Tenere de Forquilhinha, aconteceu bem no meio da via e, acabou deixando os dois condutores gravemente feridos, principalmente o piloto da Titan, que teve múltiplas fraturas e grande perda de tecidos na perna esquerda.

Os dois homens um de 29 e o outro de 30 anos, foram atendidos e levados por socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, para o Hospital São José, em Criciúma. A Polícia Militar de Nova Veneza fez o registro da ocorrência.

Francine Ferreira