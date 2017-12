Motorista fura bloqueio da PM e acaba detido no bairro Bortolotto

Ação aconteceu por volta das 16h40min, desse domingo, 11.

Um jovem de 25 anos ao passar por uma blitz da Polícia Militar realizada no bairro São Bento Alto em Nova Veneza, decidiu ignorar a ordem de parada do veículo que conduzia, um GM Kadett Ipanema placas de Criciúma, fugindo em alta velocidade.

No bairro Bortolotto o condutor acabou colidindo o veículo em um poste, em seguida, abandonou o carro e iniciou fuga a pé, invadindo terrenos e pulando muros. Assustando inclusive, moradores que em uma piscina aproveitavam à tarde de intenso calor.

Ele acabou sendo detido e alegou que havia fugido porque não possuía habilitação e o veículo estaria com a documentação atrasada. O jovem que é morador de Criciúma não possuía passagens pela polícia.

Contra o condutor além de quatro notificações, foi confeccionado um Termo Circunstanciado (TC), por direção perigosa. Nos próximos dias ele deve comparecer ao Fórum para recebimento de sanção penal.

Recomendação

“O condutor quando se deparar com uma blitz, precisa obedecer a ordem do agente de trânsito. A fuga dificilmente terá sucesso e acaba colocando em risco a vida do próprio infrator e de terceiros,” relatou o policial militar que participou da ação, soldado Josemir.

Willians Biehl