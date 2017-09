Morador de Nova Veneza é condenado por tentativa de homicídio de ex-companheira

Sentença da juíza da 1ª Vara Criminal de Criciúma Paula Botke e Silva, é de sete anos de reclusão.

Em sessão do Tribunal do Júri dessa quarta-feira, 20, presidida pela juíza da 1ª Vara Criminal, Paula Botke e Silva, no Fórum da Comarca de Criciúma, Valcir Cunha, de 32 anos, foi condenado a sete anos de reclusão por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi julgado culpado por tentar assassinar a ex-companheira no ano passado, em Nova Veneza. Ele estava detido preventivamente no Presídio Santa Augusta, em Criciúma.

Relembre o caso

Cunha foi levado à Júri Popular após ter sido preso pela Polícia Militar de Nova Veneza, no distrito de Caravaggio, por tentar assassinar a facadas a ex-companheira em março de 2016. Conforme a jovem, na época, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Além desta tentativa, em abril de 2015 à vítima já havia sido atacada e também esfaqueada pelo mesmo sujeito e mesmo motivo.

Willians Biehl