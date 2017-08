Inscrições abertas para o Encceja Nacional 2017

As inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 estão abertas a partir dessa segunda, 7, no portal do Instituto Nacional de Estados e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, neste link. As provas serão aplicadas em 22 de outubro em todas as unidades da Federação.

Os interessados devem ter no mínimo, 15 anos completos na data de realização do Exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos para quem busca a certificação do ensino médio. Para se inscrever é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail e celulares válidos. Se o participante precisar de atendimento especializado e/ou específico deve fazer a solicitação, e comprovar a necessidade, durante o período de inscrição.

Cris Freitas