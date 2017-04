Infoway Internet participa do lançamento da primeira associação de provedores de SC

Projeto nasceu no Sul e faz parte do Programa Centrais de Negócio, do Sebrae.

A empresa neoveneziana Infoway Internet participou na última sexta-feira, 31, da criação da Associação de Provedores de Internet de Santa Catarina (Apronet), em evento que reuniu mais de 400 empresas do setor, no Majestic Palace Hotel, em Florianópolis. O Seminário Apronet de provedores 2017 (SAP 17) contou com palestras, workshops, espaço para troca de relacionamento e exposição de materiais pelos fornecedores do segmento.

O evento celebrou um ano do início do projeto, que começou em abril de 2016, no núcleo de provedores da Associação Empresarial de Araranguá (Aciva), e contou com engajamento de empresários de todo o Sul catarinense e Rio Grande do Sul. “O papel do Sebrae foi formalizar e profissionalizar o associativismo já existente, com auxílio de consultores especializados nas áreas jurídica, planejamento, marketing, comunicação visual e de projeto. A intenção é que através da união dessas empresas o setor fique mais forte e atuante”, afirma Cláudia Bittencourt, gestora do Programa Centrais de Negócio, da coordenação regional Sul do Sebrae.

O encontro, em Florianópolis, foi organizado pela própria Apronet, que possui gestão compartilhada nas três microrregiões do Sul: Amurel, Amesc e Amrec. Em menos de quatro horas de evento, mais de 60 empresas já haviam feito solicitação para integrar a associação. “Nossa meta em 2017 é consolidar a associação, captar o maior número possível de empresas associadas, pois só dessa maneira vamos conseguir fortalecer o setor, dando visibilidade a diversas pautas desse importante segmento empresarial catarinense”, reforça Alexandre Fenzke, presidente da Apronet.

Uma das primeiras ações práticas do grupo recém-formado foi institucionalizar a compra conjunta de equipamentos por preços mais acessíveis e um ganho no escalonamento contábil, referente ao ICMS.

Primeira de SC

A Apronet se caracteriza como associação sem fins lucrativos que busca representatividade e ampliação do acesso a mercados, compartilhamento de informações, capacitações e tecnologias. Os estados do Paraná e Rio Grande do Sul já contavam com a gestão associativista nesse segmento, que agora ganha corpo em solo catarinense.

Programa Central de Negócios

Central de Negócios é um projeto do Sebrae que tem o objetivo de estimular a cultura da cooperação, possibilitando o fortalecimento de pequenos grupos de empreendedores ou empresários, de um mesmo segmento de atuação. A iniciativa é destinada a grupos de empresas ou empreendedores atendidos pelos projetos Sebrae na indústria, comércio, agronegócios e serviços. “O programa fortalece e revitaliza pequenas empresas ou associações. No caso da Apronet, eles agora estão mais fortes para superar dificuldades e gerar novas oportunidades para toda a cadeia de produção e distribuição”, complementa Murilo Gelosa, coordenador regional Sul do Sebrae/SC.

Nazario & Bortot com edição de Willians Biehl