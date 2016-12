Infoway amplia cobertura de fibra óptica para bairros de Nova Veneza

São Bento Baixo, Garuvinha e Jardim Florença serão contemplados com a melhoria.

Com objetivo de ampliar a cobertura de fibra óptica e disponibilizar para as pessoas uma internet com mais qualidade, com ultra velocidade, e conexão estável e segura em Nova Veneza, a Infoway está ampliando sua cobertura para os bairros São Bento Baixo, Garuvinha e Jardim Florença.

De acordo com o gerente comercial da Infoway, Fernando Colombo Frasseto, a intenção é oferecer para a população destes bairros a inclusão da tecnologia, já que cada vez mais as pessoas necessitam de internet rápida e confiável. “As ativações iniciarão no início de janeiro de 2017, mas os clientes interessados já podem ligar para a empresa e realizar seu cadastro. Estamos com uma lista de espera e as ativações serão feitas de acordo com a ordem da lista. Portanto, quem tem interesse precisa entrar em contato o quanto antes para fazer a reserva”, explica.

A Infoway está localizadana rua Dr. Cesare Tibaldeschi, nº 200, Centro de Nova Veneza, ao lado dos Correios. Mais informações através dos contato (48) 3403-8800 ou (48) 99687-9686.

Benefícios da fibra óptica

A fibra óptica é uma estrutura de vidro cilíndrica, similar à de um fio de cabelo, que permite o tráfego de dados com velocidades próximas à velocidade da luz. “O sinal é transmitido através de reflexões de raios laser ao longo de todo o cabo, atingindo uma capacidade de transmissão única, que pode ser até um milhão de vezes maior que o cabo metálico ou coaxial, o que torna a Fibra uma das tecnologias de transmissão mais modernas e seguras do mundo”, ressalta o gerente comercial.

Ele ainda completa que o sinal chegará por fibra até a casa do cliente, o que faz com que as vantagens de alta capacidade de transmissão sejam mantidas até o usuário final.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl