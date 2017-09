Indicações e requerimentos são destaque em sessão da Câmara

Os vereadores de Nova Veneza aproveitaram a sessão dessa terça-feira, 19, para colocar em pauta reivindicações importantes para o município. Reformas estruturais em espaços públicos se destacaram entre as indicações e requerimentos colocados pelos legisladores.

O presidente da Câmara, Eloir Minatto (Biro Biro), trouxe novamente à tona a necessidade de reforma na cancha do Complexo Esportivo Antônio Amboni. Ele pede ao poder executivo a troca dos pisos e do carpete, tendo em vista as más condições.

Por meio de indicação e requerimento, Angelo Gava solicita a instalação de painel solar fotovoltaico (energia solar) em escolas do município. A economia e a sustentabilidade são as motivações para a viabilização do projeto.

Já Arlei Figueiredo, por sua vez, reivindica calçamento na Avenida Valentim Spillere, em Caravaggio, reparos nas lajotas da Rua 26 de Maio, também no distrito, além da limpeza e tratamento da figueira localizada no bairro Baixada (Caravaggio).

E por meio de requerimento, Carlos Eduardo Ghislandi solicita à Secretaria de Administração e Finanças de Nova Veneza os balancetes da XIII Festa da Gastronomia Italiana de 2017.

Tadeu Spilere