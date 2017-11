Identificada vítima do atropelamento na rodovia AE-446A

Reconhecimento foi feito por parentes da vítima no Instituto Médico Legal (IML).

O homem que morreu atropelado na rodovia AE-446A, na noite desse domingo, 12, na Vila Macarini, próximo ao trevo do Morro do Caravaggio, em Criciúma, foi identificado na tarde desta segunda-feira, 13.

Eroni Machado de 67 anos, era morador do bairro Santa Luzia em Criciúma.

Ele seguia de bicicleta em direção ao trevo do Rio Maina, quando foi atingido, segundo uma testemunha, por um VW SpaceFox. Até o momento não há informações sobre o condutor do veículo, que fugiu do local logo após o acidente.

Qualquer informação sobre a identificação do condutor, pode ser repassada anonimamente a Polícia Civil pelo Disque Denúncia, no número 181, ou 190 da Polícia Militar.

Willians Biehl / FOTO: HUGO RONCHI