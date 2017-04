Ideia para aproveitar as áreas externas nos dias mais frios

Olá querido leitor! O outono chegou e com ele as temperaturas mais amenas começam a nos assolar. Por conta do friozinho que se instala em nossa região, a maioria de nós, começa a preferir passar mais tempo dentro de casa, do que nas áreas externas. No post de hoje, vamos trazer algumas soluções, para quem não abre mão de bater aquele papo no jardim, apesar da brisa gélida não cansar de correr e bater no rosto.

Para criar uma forma diferente de aproveitar nossos espaços externos durante o inverno, apreciando lindas noites de lua cheia (livre de mosquitos, o que por si só, já é maravilhoso), tomando um bom vinho e se divertindo com pessoas queridas, a nossa sugestão é a criação de uma espécie de lareira externa.

Em países do hemisfério norte esses espaços são chamados de “fire pits” ou “fire places”, é muito comum encontrá-los em cenas de filmes.

A montagem de uma lareira na área externa é bastante simples, pode-se aproveitar um pequeno cantinho do jardim, criar uma lareira de pedra aproveitando alguma depressão do terreno, ou, até mesmo em uma parte da área da piscina, que fica subutilizada em dias mais frios.

Você deve, inicialmente, pensar em quanto gostaria de investir no espaço. Caso queira algo de baixo investimento, no exemplo abaixo, temos uma opção onde uma depressão foi criada no terreno e pavimentada com piso de pedra, no interior da depressão lenhas foram empilhadas e uma fogueira criou-se. Pronto, sua lareira externa está pronta, basta buscar as cadeiras e bancos e se deliciar com o bom momento.

Para quem pretende investir mais, existem diversos modelos de lareiras no mercado, e todos podem ser utilizados externamente. Um exemplo, são as lareiras à gás, que necessitam de instalações de energia e gás, funcionando como um fogão, com acendimento automático e dispositivo de segurança e controle das chamas. Pode ser instalada em nichos, desde que estes sejam feitos com tijolos refratários.

As lareiras elétricas são uma terceira opção, estas funcionam através do aquecimento de uma resistência ou ventoinha, e suas chamas são imagens virtuais em 3D. A grande vantagem destes modelos, é que, podem ser instaladas em nichos de alvenaria com tijolos comuns, de gesso ou no interior de móveis fixos ou com rodízios. São modelos que possuem termostato e não precisam de tela de proteção contra fagulhas.

Uma observação importante é, por se tratar de área externa, o mobiliário, as luminárias e adornos devem ser pensados com cuidado, pois, estarão sujeitos à oscilações climáticas.

Espero poder tê-lo ajudado a se sentir confortável em seu jardim, mesmo nas noites mais frias. Uma ótima semana à todos.