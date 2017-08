Homem dirigindo embriagado é preso pela PM no Centro de Nova Veneza

Ele foi detido na Rua dos Imigrantes, enquanto seguia para a Barragem.

Por volta das 18h45min desta segunda-feira, 7, denúncias à Central de Emergência (190), informavam que o condutor de um GM Celta placas de Criciúma, estava trafegando do distrito de Caravaggio em direção ao Centro de Nova Veneza, em possível estado de embriaguez.

Uma guarnição foi deslocada para verificar a situação, e acabou abordando o veículo na Rua dos Imigrantes (em frente a Casan). O condutor, um homem de 36 anos morador de Forquilhinha, estava em visível estado de embriaguez, que foi confirmado pelo exame de alcoolemia. Diante da situação o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para à Central de Flagrantes da Polícia Civil, e em seguida levado para o presídio Santa Augusta em Criciúma.

Conforme o sargento Clésio Ribeiro Henrique, policial militar que participou da abordagem, pelo estado do condutor foi um milagre um acidente não ter acontecido. “Ele estava em total estado de embriaguez, sem condições alguma de estar na direção do veículo. Poderia ter causado um tragédia. Sempre que as pessoas notarem este tipo de atitude no trânsito devem imediatamente comunicar a Polícia Militar pelo telefone 190,” afirmou o militar.

Willians Biehl