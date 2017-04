Grupos da Terceira Idade recebem dia especial em comemoração à Páscoa

Nova Veneza conta com 10 grupos da Terceira Idades com aproximadamente 350 idosos.

Os grupos da Terceira Idade de Nova Veneza receberam nesta segunda-feira, 10, um dia especial em comemoração à Páscoa. A ação foi realizada pela AFAVE (Associação Feminina de Assistência Veneziana) e contou com missa de cura e libertação na Igreja Matriz São Marcos presidida pelo padre Miro De Bona e um delicioso café da tarde.

“Foi uma missa para as pessoas pararem e refletirem, uma missa para pedir que Deus abençoe não apenas a terceira idade, mas também todas as pessoas que se sentem doentes seja do corpo ou da mente. Se queremos ser felizes, ter saúde e paz temos que procurar Deus”, ressaltou o padre Miro De Bona, que foi diretor do colégio Dom Orione de Siderópolis e hoje atende na comunidade de Volta Redonda na CAVI (Casa de Assistência à Vida).

De acordo com o prefeito Rogério Frigo, o pedido foi feito para o padre Miro De Bona devido ao carinho que as pessoas tem pelo religioso. “O padre Miro é bem visto não somente em Siderópolis, mas também em Nova Veneza. A igreja está cheia em uma segunda-feira, é um oportunidade para o povo de Nova Veneza”, salientou.

Segundo a presidente de honra da AFAVE, Sidnei Vitória Ghellere Frigo, o momento foi uma celebração à vida. “Agradecemos de coração a participação de todos. Queríamos um momento bonito na semana de páscoa, é um momento para celebrar a vida, não podemos nos deixar cair por qualquer coisa, temos que acreditar e ter fé em Deus”, destacou.

São 10 grupos da Terceira Idade em Nova Veneza com aproximadamente 350 idosos. Os encontros são realizados semanalmente durante duas horas todas as tardes e são trabalhadas a parte física, memória e integração, visando a boa qualidade de vida.

“Uma das atribuições da AFAVE é cuidar dos idosos e queremos cuidar também da parte espiritual, não só da parte da saúde e da parte recreativa. Foi um pedido do padre para trazer os idosos para a igreja. Queremos sempre fazer o melhor para o idoso”, ressaltou a vice-presidente de honra da AFAVE, Vera Spilere.

Gabriel da Conceição