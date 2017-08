Grupo Folclórico recebe homenagem na Câmara de Vereadores

Mais uma vez o Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro representou Nova Veneza no principal evento de dança do País, o Festival de Dança de Joinville. E como já era esperado, a equipe fez bonito novamente. Com a conquista do segundo lugar, dançarinos e diretoria foram homenageados na Câmara de Vereadores do município.

Por meio de Moção de Aplausos de autoria do vereador Carlos Eduardo Ghislandi, o grupo esteve na Casa Legislativa nessa terça-feira. Representando os colegas, Ricardo Mazzorana Albuquerque ressaltou a história dos neovenezianos em Joinville e agradeceu o apoio e o reconhecimento da comunidade.

Os legisladores exaltaram o trabalho realizado por todos os envolvidos com o Grupo Folclórico e agradeceram a todos pela dedicação à dança.

Reivindicações em pauta

Na sessão dessa terça-feira, que contou com o retorno de Eloir Minatto (Biro Biro) à presidência da Casa, o vereador Milton Pedro Somariva solicitou ao poder executivo pavimentação asfáltica na Rua Diomício Freitas, em Caravaggio.

Já Edgar Preis pede à secretaria competente a recolocação de ponte pênsil no cantão da comunidade Rio Cedro Alto, tendo em vista os transtornos no local.

Em requerimento, Edaltro Luiz Bortolotto solicita à Casan a instalação de 1.200 metros de cano para água tratada na NVA-150. O pedido visa atender seis famílias desta região. Edaltro também pede à Celesc a instalação de 20 luminárias na NVA-150.

Aroldo Frigo Junior, por sua vez, solicita à Coopera a colocação de luminária na ponte da comunidade São José, por questões de segurança.

E Carlos Eduardo Ghislandi pede ao Deinfra alteração no trevo de acesso à Rodovia José Spillere, acesso ao bairro Mãe Luzia. O requerimento se deve aos constantes acidentes no local.

Tadeu Spilere