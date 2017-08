Governador em exercício e Vampiro autorizam R$ 4,5 milhões em investimentos para o Sul

O governador em exercício Eduardo Pinho Moreira e o secretário da Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso (Vampiro) autorizam nesta sexta-feira, 11, investimentos que somam R$ 4.547.036,14 em três municípios do sul do estado. As obras beneficiam os municípios de São Martinho, Pescaria Brava e Urussanga.

O roteiro começa às 15h, em São Martinho, com a entrega da ordem de serviço para execução dos trabalhos de recuperação e conclusão da ponte sobre o Rio Capivari, na Rodovia SC-436. O valor da obra é de R$ 716.566,16 e será executada pela empresa DECC Construções Ltda.

Às 17h será assinado o convênio com a Prefeitura de Pescaria Brava, no valor de R$ 383.796,37, mais a contrapartida de R$ 100.000,00 do município, para a elaboração do projeto de engenharia para a pavimentação do acesso rodoviário Estiva – Siqueiro.

O governador em exercício e o secretário assinam na sequência a autorização para o lançamento de edital de licitação, na modalidade Concorrência, para a execução do primeiro trecho de pavimentação da rodovia estadual SC-440 (Rodovia dos Mineiros – Nova Itália), trecho Urussanga – Lauro Muller. O valor estimado da obra é de R$ 3.446.673,61 e o prazo de execução de doze meses. O ato está marcado para às 20h na capela do Rio Carvão, em Urussanga.

A agenda de Eduardo Moreira contempla ainda participação em dois eventos tradicionais do Sul do estado. Na quinta-feira, as 20h participa da abertura da 23ª Festa do Colono e 15ª Arrancada catarinense de Tratores de Turno, e na sexta da Festa do Vinho de Urussanga.

Júlio Cancellier