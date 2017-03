Gôndola pode ter carimbo para registrar passaportes

Indicação do vereador, Aroldo Frigo Júnior (PSDB), foi aprovada na sessão desta semana.

Como forma de registrar as visitas de turistas à Gôndola da Praça Municipal Humberto Bortoluzzi, no Centro de Nova Veneza, foi aprovada na sessão do Legislativo desta semana uma indicação do vereador, Aroldo Frigo Júnior (PSDB), solicitando que o Poder Executivo elabore e confeccione um carimbo datado não oficial e turístico para ser usado nos passaportes.

O objeto teria a data da visita, nome do ponto turístico e uma figura que o represente. “Todo viajante sabe que um carimbo no passaporte não é apenas uma forma de controle das fronteiras, mas também uma recordação importante, tão cobiçada quanto os imãs de geladeira e as bandeirinhas que a gente prega nas mochilas”, comenta o vereador.

Ele ainda ressalta que seria uma forma de contar a história das pessoas por meio dos lugares por onde ela já passou e registrou, das experiências que viveu e das pessoas que esbarrou. “Um exemplo é Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo na Argentina, onde viajantes podem ganhar um carimbo de souvenir no escritório de informações turísticas. São seis modelos para a pessoa escolher como e qual decorar o passaporte”, afirma Frigo Júnior.

A indicação pede, inicialmente, um carimbo. “Mas no futuro podemos criar outros, dos demais pontos turísticos de Nova Veneza”, finaliza o vereador.

Francine Ferreira / Foto: Flávio Cunico