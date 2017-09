Geovania de Sá destina emenda de R$ 500 mil para a Saúde de Nova Veneza 

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo e o vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, o Zé receberam nesta segunda-feira, dia 25, a deputada federal Geovania de Sá que destinou mais R$ 500 mil em emenda parlamentar para o município de Nova Veneza. São recursos que deverão ser aplicados na área da saúde.

“E muito importante para o município receber o valor de R$ 500 mil em emenda parlamentar da deputada Geovania de Sá. Vamos investir em consultas especializadas, comprar mais remédios e exames. Vamos resolver os problemas com pacientes que estão na fila esperando ser beneficiados. Já recebemos R$ 150 mil, da mesma finalidade, do deputado estadual João Rodrigues e a deputada também confirmou que a partir de quarta-feira o recurso estará disponível. Estamos trabalhando os projetos junto a Secretaria Municipal de Saúde para que até o final do ano zerar as filas tanto em consultas especializadas, aquisição de medicamentos e outros investimentos na área da saúde. Esse recurso chega na hora certa, no momento certo, onde os municípios enfrentam dificuldades e na área da saúde o dinheiro nunca é suficiente para atender a demanda. Quero agradecer a deputada Geovania que veio dar essa ótima notícia ao povo de Nova Veneza”, afirma o gestor.

A deputada federal Geovania destacou o carinho pelo município. “Vocês acreditaram em mim e eu reconheço o empenho e trabalho dos companheiros de Nova Veneza. O meu papel é estar presente e trazer recursos para o município. Nesses três anos como deputada já se somam R$ 2 milhões, sendo R$ 500 mil para a saúde, R$ 500 do Ministério das Cidades, R$ 300 mil para a construção de uma ponte metálica e R$ 700 mil também para a saúde. Vocês precisam de mais, mas com esses investimentos irão conseguir para sanar alguns dos problemas com a saúde e infraestrutura”, pontua a parlamentar.

O encontro contou com a presença do deputado estadual, Doia Guglielmi, secretários municipais e vereadores.

Cris Freitas