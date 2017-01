GAECO deflagra Operação Cartas na Mesa para apurar licenciamentos ambientais no Sul do Estado

A investigação foi iniciada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Rosa do Sul para apurar ilegalidades na concessão de licenças pela Secretaria do Meio Ambiente de Passo de Torres. Nesta terça-feira, 17, o GAECO cumpriu oito mandados de busca e apreensão na região.

Nesta terça-feira , 17, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Rosa do Sul deflagraram a Operação Cartas na Mesa, para apurar facilitações na concessão de licenças ambientais emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente de Passo de Torres.

De acordo com a Promotora de Justiça, Dra. Larissa Zomer Loli, as investigações iniciaram no ano de 2014 e culminaram com a ação realizada no dia de ontem. Na operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Comarca de Santa Rosa do Sul. Os mandados foram cumpridos nos Municípios de Passo de Torres e Araranguá, sendo um deles na Secretaria do Meio Ambiente de Passo de Torres.

Participaram da operação 15 integrantes do GAECO, que apreenderam computadores, notebooks, aparelhos celulares e vasta documentação, os quais serão encaminhados para análise do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Logo após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sete pessoas foram intimadas para comparecer na Promotoria de Justiça de Santa Rosa do Sul, entre elas investigados e testemunhas, para prestarem esclarecimentos. A oitiva iniciou pela manhã e se estendeu até o início da noite de terça-feira.

A operação continuou em andamento nesta quarta-feira, 18, com a oitiva de oito testemunhas. Segundo a Promotora de Justiça, não há prazo para a finalização dos trabalhos, pois haverá necessidade de apuração de novas evidências surgidas no curso da operação.

MPSC