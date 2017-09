Gabinete itinerante e entrega de equipamentos marca a comemoração dos 32 anos do Distrito de Caravaggio

Em comemoração aos 32 anos do Distrito de Caravaggio, criado no dia 9 de setembro, o prefeito Rogério Frigo e vice Sérgio Alberto Spilere farão um gabinete itinerante, nesta terça-feira, dia 5. O ato faz parte do projeto de lei nº 004/2017, do vereador Aroldo Frigo Junior que, prevê a transferência simbólica da sede do município para os distritos.

Na oportunidade, os gestores estarão com uma agenda de visitas as unidades de saúde, escolas municipais, as empresas e também irão entregar equipamentos (caminhão caçamba e retroescavadeira) para a Intendência Distrital. “Este momento marca uma nova fase para a Administração Municipal, porque a partir de agora teremos uma estrutura mais eficiente para atender ao Distrito de Caravaggio. O caminhão e a retroescavadeira vão permanecer e trabalhar exclusivamente para as reivindicações dos moradores e evitar os transtornos de deslocar equipamentos da sede. Vai facilitar e dar maior autonomia ao intendente distrital. A intendência de São Bento Baixo também irá contar com um veículo, máquina e caminhão nos próximos meses”, relatou.

O ato de entrega acontece após a Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores, no Salão Benfeitores.

Cris Freitas