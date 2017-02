Frigo encaminha PL que concede recomposição salarial de 7,64% para o magistério

Os profissionais do magistério receberão a partir do mês de fevereiro.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo encaminhou para ser aprovado pela Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que concede recomposição a tabela salarial do plano de carreira em 7,64%, em atenção ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de que trata a Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008. O pagamento do reajuste será concedido a partir do mês de fevereiro.

Já os valores relativos ao reajuste do mês de janeiro de 2017 serão pagos em três parcelas mensais e sucessivas, com termo inicial em março de 2017. “Estamos antecipando a medida prevista de reajuste do piso salarial profissional do magistério público. Com essa ação estamos valorizando os professores do nosso Município, cumprindo o nosso plano de governo.”, comenta o prefeito.

Cris Freitas