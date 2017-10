Feira da Inovação da Unesc apresenta ideias inovadoras em quatro categorias

Atividades ocorrem durante a Semana de Ciência e Tecnologia que começa na próxima segunda

Com o propósito de expor soluções inovadoras desenvolvidas pelo público em geral, oferecendo ainda oportunidade de trocas de experiências para inovação no campo da ciência e da tecnologia, a Feira da Inovação da Unesc está nos últimos preparativos para levar as melhores ideias para todos os segmentos da sociedade. A quarta edição da Feira ocorre nos dias 19 e 20 de outubro e está inserida na 8ª Semana de Ciência e Tecnologia, que inicia na próxima segunda-feira (16/10) e que tem como o tema “A Matemática está tudo”.

Para a assessora do Núcleo de Empreendedorismo e uma das organizadores da Feira da Inovação, Cristiane Dias, a iniciativa é uma forma de interagir com a comunidade nas questões inovadoras. “E para isso nós dispomos de quatro categorias: acadêmicos, professores e técnicos administrativos da Unesc e de outras universidades; alunos e professores das escolas de ensino fundamental, médio e cursos técnicos; profissionais de empresas e a categoria voltada à comunidade em geral já que uma ideia inovadora pode sair de todos esses meios”, comenta.

A ideia é oferecer a oportunidade para que a comunidade possa trazer a ideia para expor durante a Feira da Inovação. “Ela é um dos maiores eventos que a Unesc tem durante o ano dentro da Universidade. Isso porque abrimos as portas para que a comunidade esteja lá para apresentações de trabalhos e projetos inovadores, participando dos eventos acadêmicos da nossa instituição como também de outras instituições. É empolgante fazer parte deste processo”, afirma.

Cristiane ressalta a importância de mecanismos voltados ao exercício da criatividade formando pessoas aptas à solucionarem os problemas para uma sociedade melhor, de ajuda mútua. “Trabalhamos muito esta temática. E é em um ambiente de crise, e particularmente esta palavra não me agrada muito, que a criatividade é importante. Atuar de forma inovadora, aliás, é um incentivo para todos os cursos da universidade. Instigar o aluno e fazer borbulhar a criatividade é fundamental. Não só a teoria, não só as referências e os grandes autores, mas agir de forma para que esse acadêmico tenha uma base em empreendedorismo, na resolução de problemas”, expõe.

Todos os projetos expostos na Feira da Inovação receberão um certificado de participação. Para cada categoria serão premiadas as propostas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar. Para o primeiro lugar em cada categoria, os premiados receberão um troféu, um tablet e um certificado de destaque pela participação. Para o segundo lugar em cada categoria, os premiados receberão um troféu e um certificado. Já para o terceiro lugar em cada categoria, os premiados receberão um troféu e um certificado.

Para cada categoria serão entregues um troféu de premiação e um selo de participação para o curso ou setor da universidade, escola, entidade representante de bairro ou empresa ao qual a proposta está vinculada.

Talise Freitas