Evandro Gava elimina precatórios e dívidas de financiamento antigo

Nova Veneza é um dos poucos municípios do Estado a pagar a dívida. O prefeito finaliza sua gestão deixando todas as contas em dia e entregando obras.

Dos 295 municípios, conforme o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 189 possuem precatórias, que são ações contra o Poder Público, condenado a pagar algum valor. A partir desta quinta-feira, 29, Nova Veneza não integra mais esse time. Dívidas somadas em mais de R$ 1 milhão, pendentes há mais dez anos, foram eliminadas.

Conforme o secretario de finanças, são dividas antigas que vinham sendo acumuladas, aumentando a dívida. “O prefeito pediu que nos organizássemos para deixar a prefeitura redondinha e assim fizemos. Pagamos um financiamento antigo, todos os precatórios e não possuímos divida com os servidores”, colocou Roberto Caetano, responsável pelas finanças. “Só com despesas de dispensas, férias, décimo terceiro e folha de novembro e dezembro, foram mais de R$ 4 milhões”, completou.

Ao longo do seu mandato, o prefeito pode contribuir com diversos setores de forma significante. “Avançamos muito informatizando a saúde e aumentando o IDEB da educação. Mas o que chama muito atenção são as obras que alavancam o turismo. A Passarela dos Romeiros em Caravaggio e reforma na Praça e instalação do novo cartão postal, a Ponte dei Morosi, são obras muito comentadas”, afirmou.

Sendo um município muito grande em território, a administração municipal não deixou desassistido também o interior, que recebeu muitos quilômetros em pavimentação asfáltica, novos postos de saúde e academias ao ar livre. “Estamos muito satisfeitos em termos de obras, pois enfrentamos uma grave crise sendo um governo realizador. Entregamos mais de sessenta obras físicas e deixamos a cidade pronta para uma administração sem problemas financeiros, com recursos garantidos para mais obras”, garantiu o prefeito. Na conta, o próximo prefeito já tem o pórtico de Caravaggio, uma passarela em Jardim Florença, um campo sintético no complexo esportivo Antônio Amboni e pavimentação asfáltica no Bairro Bortolotto.

Flávia Bortolotto