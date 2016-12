Evandro assina construção do Pórtico de Caravaggio

Acompanhado do gerente da Caixa Econômica Federal, Itamar da Silva, e do secretário municipal de finanças, Roberto Caetano, o prefeito Evandro Gava assinou uma obra bastante esperada. O pórtico do distrito de Caravaggio foi conquistado pelo prefeito através do deputado federal Esperidião Amin. A obra terá um investimento de pouco mais de R$ 250 mil.

A principal entrada da cidade é feita pelo distrito, que hoje não possui uma identificação turística. Trazer esse benefício era uma das missões do prefeito. “Garantimos o investimento e a contrapartida para a realização de um belo pórtico. Uma central de informações turísticas está no projeto e certamente é uma grande necessidade. Os moradores estão felizes e isso nos deixa contentes”, afirmou Evandro.

Flávia Bortolotto