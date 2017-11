Estudantes e professores da Satc trabalham na adaptação de veículo elétrico

Projeto multidisciplinar serve para qualificar futuros profissionais. Previsão é colocar rodando no mês de dezembro.

Ganha forma o projeto do veículo elétrico Inowattis da Satc. A proposta, desenvolvida entre cursos técnicos e de graduação, sintoniza a instituição num dos pontos mais discutidos na indústria automobilística com carros sem motor a combustão. O experimento será finalizado em dezembro. Estão envolvidos, entre professores e alunos, aproximadamente 30 pessoas da Satc dos cursos técnicos de Eletrônica, Eletrotécnica e Manutenção Automotiva, e da graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Design Gráfico e Publicidade e Propaganda.

“Queremos formar o aluno para que ele possa entender mais sobre os carros elétricos e se torne um profissional capaz de atuar neste segmento. Hoje, a indústria automobilística tem carência desses profissionais”, ressaltou o coordenador de Engenharia Elétrica André Tavares. O orçamento inicial é de R$ 60 mil.

A Satc adquiriu um Ford Ka tradicional e está fazendo a conversão. Conforme Tavares, o motor está sendo trocado, bem como bateria e equipamentos de controle de potência e inversores. “Há toda uma interface de eletrônica que precisa ser adaptada do motor de combustão para o elétrico. São experimentos que estamos fazendo”, afirmou o coordenador.

Além dos cursos da Satc, a Itaipu Binacional é parceira no desenvolvimento do projeto. “Nossa intenção é finalizar tudo até meados de dezembro, fazendo com que o veículo esteja pronto para circular dentro da Satc”, informou Tavares. Nessa fase experimental, o Inowattis continuará tendo o desempenho avaliado por professores e alunos.

Inovação na Semana de Engenharia Elétrica

A segunda Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica, que ocorre entre 6 e 10 de novembro, terá atrações voltadas para a tecnologia e o empreendedorismo. Entre as novidades estão a apresentação de projetos interdisciplinares feitos por alunos e competição de robô-sumo. No dia 10, os melhores trabalhos serão premiados.

Uma das novidades é a participação da empresa Mobilis no evento. Ela é a responsável pela fabricação do primeiros carro elétrico 100% de Santa Catarina.

A bateria de íons de lítio, que inspirou o nome do veículo, traz um diferencial competitivo para o Li. Se comparado aos produtos disponíveis no Brasil, como carros de golfe convencionais, importados da China ou EUA, por exemplo, que tem bateria com vida útil de três anos, o veículo da Mobilis permite uma duração de mais de 10 anos por conta da tecnologia avançada.

Redacao – Portal SATC