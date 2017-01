Estradas do interior recebem patrolamento em Nova Veneza

Já receberam melhorias a Linha Reta, São Bento Alto a Rio Cedro Médio, Cristo, São Bento Alto a São Bento Baixo (Linha 14 de Julho).

Com o intuito de melhorar a acessibilidade nas estradas vicinais do município de Nova Veneza, prejudicadas por eventos naturais, além do tráfego constante de veículos, a Secretaria de Transporte e Obras, está realizando os trabalhos de patrolamento nas vias que dão acesso ao interior do município. Já receberam melhorias a Linha Reta, São Bento Alto a Rio Cedro Médio, Cristo, São Bento Alto a São Bento Baixo (Linha 14 de Julho).

O secretário responsável pela pasta, Carlos Tarcísio Matias, destacou a importância da manutenção das estradas. “Nosso objetivo é oferecer melhores condições de trafegabilidade para os moradores do interior e também para o escoamento da produção de milho e arroz, um das principais fontes de economia do município. Nova Veneza possui uma grande extensão territorial, e é preciso sempre estar trabalhando na manutenção dessas vias vicinais”, ressaltou.

Cris Freitas