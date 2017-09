Escola de Gastronomia da Unesc oferece curso de Confeitaria

Aulas vão ser ministradas pela Chef Deborah Ruthes

Quem nunca passou pela vitrine de uma confeitaria e ficou com água na boca ao ver os deliciosos doces e bolos? Na Escola de Gastronomia da Unesc você pode aprender a preparar aquelas receitas que sempre chamaram sua atenção. O curso de Confeitaria (Módulo 2), ocorre nos dias 5 e 6 de outubro, das 8 às 13 horas.

Durante as aulas, os alunos vão aprender com a Chef Deborah Ruthes, especialista em Gastronomia e professora que promove aulas teóricas e práticas com receitas próprias e clássicas.

O interessado pode entrar em contato no e-mail sce@unesc.net ou pelo telefone (48) 3431-2570.

IMPRENSA UNESC