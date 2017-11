Entidades culturais de Nova Veneza poderão solicitar emendas

Novidade foi conquistada nesta semana, junto ao Ministério da Cultura e Turismo.

Em visita à Brasília nesta semana, o vereador de Nova Veneza Aroldo Frigo Júnior obteve a confirmação junto ao Ministério da Cultura e Turismo de que, a partir de agora, será possível que as entidades culturais, artísticas e tradicionalistas de Nova Veneza solicitem automaticamente, através de parlamentares, o emprenho de emendas de forma direta.

Para tanto, as entidades precisam ter a documentação em dia e não possuir fins lucrativos, além de serem reconhecidas como utilidade pública municipal ou estadual. “É algo que sempre buscamos. Fico muito feliz e garanto que já começaremos a orientar os grupos a partir do ano que vem”, explica Frigo Júnior.

Além disso, a convite do presidente da Câmara Bilateral Brasil-Itália, o deputado federal pelo Paraná Rubens Bueno, o vereador participou de um encontro com inúmeros diplomatas e parlamentares brasileiros e italianos. “Foi uma ótima oportunidade para expor Nova Veneza no cenário nacional e internacional, além de mostrar o potencial econômico, cultural e turístico da cidade, levando a difusão da nossa língua italiana e dos costumes, bem como demonstrando o potencial da cidade para atrair empresários estrangeiros e para o turismo sustentável”, finaliza.

Francine Ferreira