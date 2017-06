Entidades e associações participam de avaliação da 13ª Festa da Gastronomia

As entidades e associações de Nova Veneza participaram da reunião com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo para avaliar da 13ª Festa da Gastronomia. Após uma semana do evento que movimentou mais de 100 mil pessoas, os principais pontos debatidos foram à ampliação de infraestrutura, gastronomias e dos serviços de caixa central.

“Nós precisamos avançar cada vez mais para melhor atender aos visitantes e turistas. O nosso evento cresceu numa proporção inesperada, mas agora precisamos nos adaptar e continuar recebendo bem a quem vem à Nova Veneza. Desde o início da semana começamos a avaliar e reprogramar a festa. O primeiro passo foi dado pela Comissão Organizadora, através do Poder Público e em seguida, com a empresa responsável pelo caixa central e ANET para avaliar os pontos positivos e negativos”, afirma Susan Bortoluzzi Brogni.

Ela acrescenta ainda que, a avaliação também foi feita em cima de dados dos restaurantes, hospedagem de Nova Veneza e região e estandes. “Nós chegamos à conclusão que gerou uma renda de mais de R$ 2 milhões nos três dias de evento. A festa é consolidada e é uma responsabilidade muito grande para poder continuar crescendo, nos profissionalizando cada vez mais”, pontuou.

Para o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo o evento necessita de algumas readequações. “Nós precisamos determinar o cardápio e a entidade se enquadrar para servir aos visitantes e turistas nos estandes da festa. O investimento do Poder Público é muito grande para divulgar o município e trazer retorno aos investidores como os proprietários de restaurantes, cafés coloniais, pousadas, hotéis. Poderemos traçar como meta todos os estabelecimentos abertos para poder atender ao público e saírem daqui satisfeitos porque gostaram da festa. E se cliente vai voltar o ano que vem. Vamos nos reunir com esses investidores e chegar a um entendimento. Nós estamos no auge e precisamos melhorar cada vez mais a nossa festa”, revelou o gestor.

“Os nossos restaurantes atenderam com a capacidade máxima. Por isso, precisamos de vocês, entidades, para ajudar a atender com a gastronomia. Somos parceiros e servimos de ponto de divulgação o ano todo. E sabemos que o evento é importante para a cidade”, comenta a presidente da Associação Neoveneziana de Turismo (ANET).

Cris Freitas