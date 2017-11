Engenheiros falam sobre Ponte dei Morosi na Câmara de Vereadores

A Ponte dei Morosi esteve no centro do debate na sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza dessa terça-feira 28. Diante de requerimento de Edgar Preis, os engenheiros responsáveis pela obra estiveram na Casa Legislativa para esclarecer dúvidas referentes ao assunto.

O projetista da prefeitura, Edvar Minatto, e o engenheiro responsável pela execução dos trabalhos, Danilo Bratti, trouxeram dados técnicos da construção da ponte, incluindo capacidade, material utilizado e pagamento.

Minatto destacou que a obra conta com todos os critérios necessários de segurança e que não oferece nenhum risco à população. “Não seríamos irresponsáveis ao ponto de entregar um projeto que não oferecesse toda a segurança às pessoas”, comentou. Bratti, por sua vez, ressaltou que o pagamento ainda não foi realizado por completo devido às barreiras burocráticas, já que os recursos são do Governo Federal. Ele também explicou sobre a complexidade da obra e as dificuldades do trabalho.

Os legisladores aproveitaram para fazer questionamentos acerca, por exemplo, dos trabalhos feitos recentemente. Minatto explicou que ajustes fazem parte para aprimoramento, mas que o que estava previsto no projeto já foi executado.

Indicações

Os vereadores também colocaram em pauta novas indicações na sessão dessa terça-feira. Edaltro Luiz Bortolotto, por exemplo, solicita obra de drenagem na Rodovia Quinto Baldessar, na comunidade de Rio Cedro Médio.

Claiton Zanzi, por sua vez, pede que o poder executivo faça o conserto da patrola que está na garagem da Prefeitura Municipal. Também solicita a drenagem e instalação de rede de esgoto no loteamento Panatto, em São Bento Baixo.

Tadeu Spilere / Vídeo: Willians Biehl / TV Câmara