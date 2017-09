Diretor Municipal da Juventude divulga ações apresentadas durante II Encontro Nacional dos Gestores Estaduais e Municipais 

O diretor municipal da juventude de Nova Veneza, Guilherme Gava continua a propagar os programas apresentados em Brasília, durante o II Encontro Nacional dos Gestores Estaduais e Municipais da Juventude. O jovem, único selecionado do extremo sul do estado com estadia e alimentação gratuitas, participou do encontro no final do mês de agosto, na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília (DF). O evento foi promovido pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) discutiu as políticas públicas de juventude e os participantes conheceram de perto as ações para os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Essas ações integram o Brasil Mais Jovem, pacote de ações do governo federal para a juventude.

“O ID Jovem irá beneficiar mais 400 jovens neovenezianos, sem custo para o município, que terão benefícios como meia-entrada em eventos artísticos, esportivos. Também poderão ter vagas gratuitas ou desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, pois se tiverem esgotadas, são reservadas mais duas vagas com desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens. A programação incluiu diálogos sobre os programas de juventude com os Ministérios e ainda o lançamento do programa Brasil Mais Jovem, uma rede com todos esses programas que podem ser implantados conforme a demanda dos municípios. Quero agradecer também a parceria da Secretaria Nacional com Departamento Municipal da Juventude que se colocou a inteira disposição de Nova Veneza”, comentou Gava.

O secretário nacional da juventude, Assis Filho agradeceu ao governo de Rogério Frigo e Zé Spilere por a juventude estar pautada como uma das prioridades. “Possibilitar que esses programas possam ser acessíveis a esses jovens de cada município. A nossa intenção é aproximar cada vez mais a politica nacional da juventude com as cidades. E estamos disponíveis para estabelecer parceiras para que, possamos apontar caminhos reais e imediatos e soluções para juventude brasileira”.

A SNJ também dialogou sobre os projetos geridos pela pasta, entre eles Juventude Viva, Estação Juventude 2.0, ID Jovem, Plataforma Juventude Segura, Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), Comitê Interministerial de Política de Juventude (Coijuv), a Biblioteca de Juventude e Plano Nacional de Startup’s.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento Municipal da Juventude, na rua Cesare Tebaldeschi, nº 200 ou pelo telefone 3436-5544.

Cris Freitas