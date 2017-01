Dimas Kammer assume a presidência da Amrec

O prefeito de Forquilhinha, Dimas Kammer (PP), assumiu a presidência da Amrec na tarde desta quinta-feira, 10, no plenarinho da associação. O ex-presidente e ex-prefeito de Forquilhinha, Vanderlei Alexandre, foi quem leu o termo de posse, passando o cargo para Dimas. Como primeiro ato o presidente propôs, e foi aprovado por unanimidade, o adiantamento da data da próxima eleição para presidente da Associação, marcada para dia 26 de janeiro, às 16 horas.

“É uma alegria muito grande poder assumir a presidência da associação. Quero dar continuidade ao trabalho que o Lei Alexandre, vinha fazendo, fortalecendo a região e os nossos municípios”, afirmou o presidente.

Hospitais

Durante a reunião o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, propôs reunião urgente com os representantes do Estado para tratar sobre o Hospital São José. “É o assunto mais grave de todos”, declarou Salvaro. Uma audiência deve ser marcada ainda esta semana entre o vice-governador, Eduardo Moreira, e os 12 prefeitos da AMREC.

Outra pauta abordada durante a reunião foi apresentação do Instituto IDEAS, que passou administrar o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC). O presidente do IDEAS, Julhano Capeletti, apresentou a Instituição, que passou a administrar o HMISC os números do hospital e apresentou alternativas para ampliação da estrutura física e aumento a receita da instituição.

Como abrir para atendimento particular e contribuição dos demais municípios da região. Segundo os números apresentados pelo hospital, hoje são R$ 800 mil de custeio, R$ 180 mil de produção hospitalar, 56 mil de produção ambulatorial, e mais R$ 17mil e 500 de UTI tipo II. Uma das propostas apresentadas foi que os municípios da AMREC e também da AMESC contribuíssem com base no PIB.

Defesa Civil

O coordenador regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, falou aos prefeitos da importância da estruturação da Defesa Civil nos municípios, dizendo o quanto é importante um responsável de plantão 24 horas, e uma estrutura mínima disponibilizada.

Antonio Rozeng