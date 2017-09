Deputado Rodrigo Minotto reúne lideranças de todo o Estado para prestação de contas

Cerca de 300 pessoas de 60 municípios participaram

O deputado estadual Rodrigo Minotto, líder do PDT na Assembleia Legislativa, reuniu neste sábado (23), em Criciúma, lideranças de todo o Estado para uma prestação de contas do mandato. Cerca de 300 pessoas, de 60 municípios participaram. O objetivo era apresentar tudo que foi desenvolvido pelo parlamentar nos últimos 31 meses.

“Além dos vídeos produzidos, entregamos um material informativo sobre o mandato, relatando os principais projetos de nossa autoria. No mês passado percorremos oito mil quilômetros, e este ano já fizemos mais de 200 reuniões. Nossa última iniciativa pretende visitar as escolas estaduais para fazer um diagnóstico da educação e intermediar melhorias junto ao Governo do Estado”, destacou o deputado.

Estavam presentes prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores de todo o Estado do PDT, PP, PSDB, PMDB, PTB e PT. De Quilombo a São José, de Timbó Grande a Balneário Gaivota, de Lebon Régis a Forquilhinha, várias lideranças aproveitaram para parabenizar o trabalho desenvolvido pelo deputado Rodrigo Minotto.

“Fui votado em 277 dos 295 municípios de Santa Catarina, e como único deputado do partido, tenho andado esse Estado para ouvir as demandas, fazendo um mandato compartilhado com os catarinenses A presença de todos hoje, demonstra união, e a certeza de que estamos no caminho certo”, finalizou.

João Manoel Neto