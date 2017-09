Deputado Rodrigo Minotto pede união de forças para ativar Banco de Olhos

O Banco de Olhos de Criciúma foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 2016, mas em nove meses não captou nenhuma córnea. O assunto foi tratado na tribuna da Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira, 27, pelo deputado Rodrigo Minotto (PDT). Segundo o parlamentar, o local não funciona por várias razões.

“Pela burocracia que atrapalhou e que, muitas vezes, é usada como desculpa quando não se quer fazer o que deve ser feito. Pela falta de recursos financeiros e pela falta de definição da equipe que iria trabalhar no projeto. Na verdade, são muitas as razões pelas quais o Banco de Olhos que irá atender nossa região sul nunca funcionou”, explicou Minotto.

Para o deputado, nenhuma justificativa é maior que a felicidade de uma pessoa que volta a enxergar. “Minha proposta, ao colocar esse assunto aqui na Assembleia, é que a gente se sensibilize e faça um mutirão para fazer o Banco de Olhos de Criciúma funcionar já. Um mutirão que esteja além das competências municipais, estaduais e federais”, colocou.

Minotto falou por telefone com o Presidente da Cruz Vermelha em Criciúma, Almir Fernandes de Souza, colocando-se à disposição para ajudar. “Precisamos passar por cima da burocracia, sem ficar discutindo miudezas, e apontando uma solução imediata. Que se abra de uma vez por todas as portas do Banco de Olhos de Criciúma, com todos os serviços que ele pode prestar para a população do sul catarinense e com todos os benefícios que isto irá trazer para tantas pessoas”, finalizou.

João Manoel Neto|Foto: Miriam Zomer