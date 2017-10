Deputado Rodrigo Minotto confirma Ciro Gomes em Criciúma

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) confirmou neste final de semana a vinda à Criciúma do pré-candidato a Presidência da República, Ciro Gomes (PDT). Ele estará no sul do Estado na próxima sexta-feira, 27, onde vai proferir uma palestra com o tema “Alternativas para a crise brasileira”. O evento acontece no Auditório Ruy Hulse, na Unesc, a partir das 19h.

“O companheiro Ciro Gomes tem percorrido o Brasil para conversar com os jovens, principalmente, através das universidades. Ele tem feito um debate importante sobre o país, e temos certeza de que essa vinda ao sul de Santa Catarina vai agregar conhecimento a todos nós, pela experiência que ele tem como homem público, sem nenhuma mácula na sua trajetória”, coloca Minotto. A agenda completa de Ciro Gomes em Criciúma será divulgada durante a semana.

João Manoel Neto