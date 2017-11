Criciúma ganha nova fábrica de cervejas artesanais

Com previsão de inaugurar estrutura em dezembro, Blend Bryggeri terá capacidade para produzir 10 mil litros por mês

O roteiro de cervejas artesanais do Sul de Santa Catarina ganhará em breve um novo point, desta vez em Criciúma. Com suas receitas no mercado há três meses, a Blend Bryggeri investe na construção da própria fábrica, o que dará capacidade para produzir 10 mil litros por mês. A estrutura está localizada na Rodovia Alexandre Beloli, no Bairro Primeira Linha, em Criciúma. Junto à área produtiva, haverá um pub para que o público possa experimentar todos os produtos da marca. A previsão é de que fábrica e pub sejam inaugurados ainda em dezembro.

A Blend Bryggeri chegou ao mercado com o propósito de ser inovadora e ousada e seu parque fabril refletirá estas características. A estrutura contará com o sistema Single Vessel, método mais moderno em que é possível cozinhar, filtrar e ferver o mosto cervejeiro em um único tanque. “Nossa meta é produzir cervejas com economia e responsabilidade. Ao optar pelo método Single Vessel, fizemos um investimento menor e economizamos também no espaço para produção”, explica um dos sócios Rubens Angelotti. A responsabilidade da marca poderá ser percebida em vários aspectos da fábrica. A produção de vapor foi substituída pelo uso de energia elétrica para não haver queima de combustíveis fósseis; o tratamento de efluentes foi dimensionado para o dobro da capacidade de produção e com tecnologia para devolver água limpa para a natureza.

A fábrica da Blend Bryggeri contará com sete tanques de fermentação e maturação. Serão cinco pessoas trabalhando na fabricação das cervejas e outras três no Pub, que funcionará às sextas, das 19h às 22h, e aos sábados, das 11h às 17h.

Mercado

A história da Blend Bryggeri é recente, mas marcante. A ousadia já veio nas duas primeiras receitas, muito diferentes do que o mercado brasileiro está acostumado. A Brown Ale Blooma e a Bitter Iris chegaram aos pubs e lojas especializadas em latas e com nitrogênio adicionado. O sabor agradou o paladar dos admiradores de cerveja e, em menos de dois meses, a produção inicial se esgotou. O sócio Rubens Angelotti diz que a prioridade é estar no Litoral de Santa Catarina, em pubs, casas especializadas e restaurantes. A participação em festivais também contribuiu para a disseminação da marca. De agosto para cá, a Blend Bryggeri participou de dois festivais e se prepara para o terceiro, nos dias 18 e 19 de novembro, em Porto Alegre, onde também concorre em cinco categorias da Copa da Cerveja POA.

Andressa Fabris