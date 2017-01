Corpo de Bombeiros fará vistoria na represa em São Bento Alto

Ação irá avaliar a segurança do local para uso dos banhistas.

O Corpo de Bombeiros do estado de Santa Catarina, estará vistoriando nos próximos dias, mas ainda sem data definida, a represa localizada no rio São Bento, no bairro São Bento Alto em Nova Veneza.

O objetivo da ação será verificar a segurança no local, depois da morte de um banhista no último dia 22 de janeiro. Em 2014 na mesma época, um jovem de 22 anos também foi vítima, em 2013 outro rapaz também perdeu a vida no local.

Sobre a possibilidade da instalação de um posto guarda-vidas na represa, o 2º tenente Rafael de Fáveri, do 4º Batalhão de Bombeiro Militar em Criciúma, deixou claro que um posto só é instalado em locais seguros para banho. “Um posto de guarda-vidas nunca poderia ser colocado para cuidar de um local profundo, pois não seria adequado ou seguro para banho. A profundidade não condiz com a segurança. Além disso, é preciso avaliar se a área de banho é um local público ou privado. Quando o local é público e seguro, a responsabilidade pela segurança é do Corpo de Bombeiros, quando o local é privado e há cobrança para que as pessoas possam tomar banho, a responsabilidade seria do proprietário,” afirmou de Fáveri.

“Há também a possibilidade da colocação de placas indicativas de perigo, o problema é que essas placas sempre sofrem ação de vândalos. Todos os locais passarão por uma avaliação, onde será levado em conta todos os aspectos envolvidos, depois iremos verificar se é possível desenvolver alguma ação,” finalizou.

Na região o único posto guarda-vidas instalado em um rio, está localizado no município de Praia Grande.

Willians Biehl