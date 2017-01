Homem morre afogado no balneário Represa

Empresário estava no Balneário com a família, quando escorregou, bateu nas pedras e caiu na água.

Diógenes de Jesus, de 41 anos, perdeu a vida por volta das 10h20min deste domingo, 22. Segundo testemunhas, ele estava na parte inferior da represa, localizada no bairro São Bento Alto em Nova Veneza, quando escorregou e bateu nas pedras, na sequência caiu na água e submergiu, não voltando mais para a superfície.

Em pouco mais de uma hora de trabalho, mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Criciúma estiveram no local e fizeram o resgate do corpo. O homem era morador do bairro Santa Luzia em Criciúma.

Prestaram apoio na ocorrência a Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias.

Willians Biehl