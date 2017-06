Coopera em ação acontece neste sábado em Forquilhinha

Está tudo pronto para receber a população da área de abrangência da Coopera (Forquilhinha, Nova Veneza e parte de Criciúma) para o COOPERA EM AÇÃO, que acontece neste sábado, 01, para lembrar o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado no primeiro sábado de julho. As atrações, destinadas a toda a família, iniciam às 8h30min e se estendem até as 12h00 na Praça dos Imigrantes, no Centro de Forquilhinha.

Durante toda a manhã a comunidade terá acesso a vários serviços gratuitos em diversas áreas de atuação com destaque para saúde, educação, cultura, responsabilidade socioambiental, lazer e cidadania. A intenção é unir toda a comunidade, as entidades e a Coopera num dia dedicado ao cooperativismo. No local serão colocados a disposição serviços voluntários como: acuidade visual, corte de cabelo, manicure, maquiagem e, ainda, adoção de animais, mostra de fotografia, grafite, artesanato, brincadeiras, capoeira, apresentação da Banda do 28º GAC, entre outras atrações. O evento faz parte das ações sugeridas pela Organização da Cooperativas do Brasil (OCB) para o Dia C de Cooperar. O objetivo é unir toda a comunidade, as entidades e a Coopera num dia dedicado ao cooperativismo. “Este ano também teremos a participação de cooperativas de outros ramos de trabalho fortalecendo a intercooperação”, comentou a coordenadora de Coopertivismo Josimar Jacques.

Débora Da Silva Cândido