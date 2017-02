Conheça o estilo Shabby Chic de decorar

Olá querido leitor! Hoje vamos conhecer um pouco sobre o estilo Shabby Chic de decorar, uma maneira feminina e leve de ambientar nossos lares e que já está há um tempo no mercado, porém, não deixa de angariar adeptos.

A nomeação Shabby Chic surgiu nos anos 70, e foi criada por um design britânico para descrever uma tendência que estava bombando nas casas inglesas naquela época. Em tradução literal, o termo significa “chique gasto” ou em sua tradução mais comum “rústico requintado.

Ao saber a origem do termo e analisar as fotos, já podemos perceber que a pegada desse estilo é mesclar peças de design moderno e sofisticado, ou desgin clássico, com materiais desgastados, como bandejas de metal, espelhos enferrujados ou mesas e cadeiras descascadas.

Uma outra característica bem notável do Shabby Chic é a predominância do branco. A cor é sempre a que mais se sobressai na composição e por conta disso, traz leveza e iluminação aos ambientes, espantando a sensação de atravancamento e falta de espaço, trazida pela mistura de elementos e presença de peças clássicas, que tão comumente encontramos em casas com mobiliários mais antigos, como a casa das nossas avós, por exemplo.

A atmosfera vintage do estilo é ainda reforçada pelos tons de candy colors, como o azul serenity, o off-white e o rosa quartz. Usados pontualmente, eles quebram a frieza do branco, trazendo delicadeza e romantismo a ambientação. Toalhas e mantas felpudas também são muito bem vindas, dando um toque de sofisticação ao espaço e principalmente, transmitindo feminilidade.

A ultima sacada para decorar com o Shabby Chic, são as flores! Estão são muito exploradas, tanto em formato natural, com arranjos de flores mais delicadas, normalmente em tons de rosa e branco, até em pinturas, adornos de molduras e motivos decorativos de peças de louça, como vasos e jarras. Alás, a tendência de utilizar objetos de louça de jantar, como decoração, é proveniente deste estilo, onde pratos tornam-se quadros, xícaras tornam-se cachepôs e jarras tornam-se vasos de flores.

Espero que vocês tenham gostado do estilo e que possam utilizá-lo em sua residência, para deixar o seu lar com a sua cara! Uma ótima semana à todos, e até a próxima.